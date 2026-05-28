Scout Henk Veldmate neemt afscheid van FC Groningen

Scout Henk Veldmate heeft besloten zijn contract bij FC Groningen niet te verlengen. Zijn verbintenis loopt over drie maanden af.

Veldmate: “Ik heb aangegeven nog graag te blijven werken, maar wel met een verminderde omvang en inhoud. Ik wil meer tijd beschikbaar maken voor mijn privéleven. Het is niet gelukt daarover overeenstemming te bereiken.” Hij is in totaal 36 jaar werkzaam geweest bij de FC. Tussendoor werkte hij zeven jaar voor Ajax.

“Ik kijk terug op een prachtige tijd in verschillende rollen,” aldus Veldmate. Ruim 36 jaar werken voor een hele mooie club als FC Groningen is niet iedereen gegeven. Ik koester de vele prachtige momenten, die ik bij de club heb mogen beleven.”

Veldmate was, voor zijn functie als scout, achtereenvolgens zeven jaar speler, negen jaar trainer/coach én hoofd jeugdopleiding en 16 jaar manager technische zaken. Hij was als manager technische zaken bij de FC medeverantwoordelijk voor het aantrekken van topspelers als Erik Nevland, Luis Suárez, Marcus Berg, Tim Matavz, Dusan Tadic, Virgil van Dijk en Filip Kostic.