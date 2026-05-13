Scholieren gaan de Groninger boon redden

‘Red de Groninger boon’, zo heet een actie die vanaf volgende week plaatsvindt op meer dan negentig scholen in de hele provincie.

Leerlingen van de scholen gaan de komende maanden historische Groninger bonensoorten in hun schooltuin kweken. De Groninger boon heeft een rijke geschiedenis in de regio, met bijzondere variëteiten zoals de Bonties en de Oldambter Witte. Ze waren ooit belangrijke ingrediënten in de keuken. Door de industrialisatie en opkomst van de grootschalige landbouw zijn deze bonen steeds zeldzamer geworden. Om de boon te reden is een speciaal lespakket ontwikkeld.

De gemeente, GGD en historica Sanne Meijer riepen in januari scholen op om mee te doen aan het project ‘Red de Groninger boon’. Het is de bedoeling dat de leerlingen de bonen in hun schooltuin kweken, vermeerderen en uitwisselen met andere scholen. Zo blijven de bonen behouden voor de toekomst. Het lespakket laat kinderen spelenderwijs leren over onder meer het verbouwen van voedsel, duurzame voeding, Groninger geschiedenis en de Groninger keuken.

De aftrap wordt aanstaande maandag 18 mei verricht. Sanne Meijer geeft dan het officiële startsein op de Kentalis Time Marcusschool in de stad.