Scheidsrechter Richard Martens fluit laatste competitiewedstrijd FC Groningen

In eigen huis wist FC Groningen dit seizoen met 4-0 te winnen van de Almeloërs. Foto: sportfotoagency.com

De laatste reguliere competitiewedstrijd van FC Groningen dit seizoen staat zondag onder leiding van scheidsrechter Richard Martens. Dat maakte de KNVB maandag bekend.

Martens wordt in Almelo geassisteerd door Don Frijn en Jari de Koning. Niels Boel is aangesteld als vierde official, terwijl Jannick van der Laan en Freek van Deursen plaatsnemen in Zeist als VAR en assistent-VAR.

De meest recente wedstrijd van FC Groningen onder leiding van Martens was ruim twee maanden geleden. Toen verloren de Groningers met 3-2 op bezoek bij FC Volendam.

FC Groningen speelt zondag om 14.30 uur tegen Heracles Almelo in het Erve Asito Stadion. Bij winst of gelijkspel is FC Groningen zeker van een play-off deelname voor een Conference League-ticket.