Schaapscheerdersfeest op kinderboerderij de Beestenborg

Foto: Nico Swart / twitter.com/nicoswa

Kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg houdt komende zaterdag 30 mei haar jaarlijkse Schaapscheerdersfeest.

De kinderen kunnen onder meer kijken naar Egbert, die de schapen scheert, naar de herder en haar hond, die een kudde schapen drijft, en naar twee ‘spinsters’ de de vers geschoren wol direct spinnen. Er zijn ook workshops voor kinderen. Verder kunnen ze ranja tappen uit een koe, grabbelen in de buidel van een kangoeroe en zich laten schminken.

Ook zijn er kraampjes met honing, geitenkaas en dierenspullen. Tenslotte kunnen de bezoekers meedoen aan een loterij en zich tegoed doen aan pannenkoeken, taartjes, knakworstjes en ijsjes.

Het Schaapscheerdersfeest op de Beestenburg duurt zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur.