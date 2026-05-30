Schaapscheerdersfeest De Beestenborg trekt bijna duizend bezoekers: “Sfeer was geweldig”

Het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest op het terrein van kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg is zaterdag een groot succes geworden. Volgens Mariet Rankenberg van de kinderboerderij was het een dag met een gouden randje.

Mariet, hoe kijk je terug op deze dag?

“Het was fantastisch. De sfeer was geweldig en de aanwezige partijen hebben een mooie omzet kunnen maken. Hoeveel mensen er precies zijn geweest, hebben we niet exact bijgehouden, maar we schatten dat het er zo’n achthonderd tot duizend zijn geweest. We hadden vandaag verschillende activiteiten die we op het terrein hebben aangeboden. Zo konden kinderen ranja tappen uit een nepkoe, grabbelen in de buidel van een kangoeroe en zich helemaal uitleven op de verschillende springkussens.”

De jonge bezoekers konden ook zelf de handen uit de mouwen steken?

“Dat klopt. In samenwerking met cultuurcentrum VRIJDAG werden er leuke creatieve workshops aangeboden waar aan deelgenomen kon worden. Ook was er een loterij met mooie prijzen, konden kinderen zich laten schminken en stonden er kraampjes met honing, geitenkaas, dierenspullen en zelfgemaakte cadeautjes. En wat ook enorm populair was: de versgebakken pannenkoeken en de popcorn. Die vonden gretig aftrek bij zowel jong als oud.”

Vorig jaar was het feest ook al zo geslaagd. Waarom loopt het storm bij De Beestenborg?

“Ik denk dat we sowieso flink wat reclame hebben gemaakt. Via onze eigen kanalen, maar we hebben dit keer ook heel bewust contact gezocht met de scholen in de omgeving. Zij hebben de uitnodiging gedeeld op hun interne kanalen, en dat heeft toch wel heel duidelijk effect gehad. Daarnaast helpt de mond-tot-mondreclame enorm. Bezoekers die hier vorig jaar waren, vertellen in geuren en kleuren aan anderen hoe leuk het was. Zoiets onthouden mensen, waarna ze een jaar later dit zelf ook willen ervaren. ”

Waar komen al die bezoekers vandaan?

“Voor een heel groot deel uit de omliggende wijken, maar we merken dat we echt een regiofunctie hebben. We zien bijvoorbeeld veel mensen uit Meerstad komen. Dat is logisch, want Meerstad heeft zelf geen kinderboerderij. Maar we ontmoeten hier vandaag ook gezinnen uit dorpen als Bedum en Ten Boer. Zeker met jonge kinderen is dit een prachtig uitstapje. Het is bovendien heel educatief. Voor kinderen, zodat zij dieren leren kennen. Maar ook voor de ouders. Wist je bijvoorbeeld dat een mannetjespauw in het voorjaar pronkt met een meterslange sleep vol ‘ogen’ om indruk te maken op de vrouwtjes? In het najaar verliest hij die prachtige veren, waarna er in de winter weer een compleet nieuw verenkleed groeit.”

Het was ontzettend druk en gezellig. Hoe reageren de dieren op al die mensen die op het terrein aanwezig zijn?

“Ons terrein is gelukkig heel groot, en we hebben bepaalde dieren bewust op plekken staan waar het publiek niet kan komen. Het schapenscheren was natuurlijk een centraal onderdeel vandaag. De schaapscheerder had twaalf schapen bij zich die hij speciaal had geselecteerd. Dat ging op een hele rustige, diervriendelijke manier; deze schapen zijn dit gewend. Ook hadden we een schapendrijver actief die met een kleine kudde en vier honden liet zien hoe ze werken. Zij hadden alle ruimte, waardoor de kudde tussendoor in alle rust kon grazen.”

Zo’n groot feest kun je waarschijnlijk niet alleen organiseren…

“Absoluut niet, we deden dit vandaag met zo’n vijftig vrijwilligers, op wie we allemaal heel trots zijn. We stonden vanochtend om 08.00 uur al paraat om alles klaar te zetten voor de eerste gasten die om 13.30 uur binnenkwamen. Als je dan gedurende de dag al die blije gezichten ziet en zoveel complimenten krijgt, dan geeft dat enorm veel voldoening.”

Komt er volgend jaar weer een Schaapscheerdersfeest?

“Dat hopen we natuurlijk wel, maar ik moet een slag om de arm houden. Vrijwilligers zijn de motor van onze boerderij en eerlijk is eerlijk: we kunnen wel wat extra handen gebruiken. Dat geldt ook voor nieuwe bestuursleden. De organisatie van deze dag lag grotendeels op de schouders van Jos, Eline en mijzelf. We zoeken dus versterking. Mensen die interesse hebben om ons team te komen versterken, kunnen ons geheel vrijblijvend een mailtje sturen. Daarmee zouden we erg geholpen zijn.”

Jullie zijn ondertussen ook nog een crowdfunding gestart, vertel?

“Ja, dat klopt. We hadden een ezel op het terrein die eerder dit jaar in blijde verwachting was. Tijdens de bevalling is het helaas helemaal misgegaan: zowel de moeder als het veulen zijn overleden. Dat trieste nieuws heeft er bij ons en de buurtbewoners enorm ingehakt. Mensen in de wijk waren al volop namen voor de ezel aan het verzinnen. Omdat we toch weer heel graag een ezel op het terrein willen hebben, zijn we een crowdfunding gestart. Bezoekers konden vandaag een QR-code scannen om te doneren. Hoeveel geld er exact is opgehaald, weten we nu nog niet, maar we hopen dat we snel weer een ezel op de weide hebben staan. De bedoeling is dat deze actie binnenkort ook op onze website zal worden gedeeld.”