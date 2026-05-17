SC Stadspark wint met forse cijfers van Heiligerlee en kroont zich tot kampioen

Foto: Andor Heij. SC Stadspark kampioen.

“Dit is het einde van een mooi jaar dat tot op het laatste moment spannend bleef”, jubelde SC Stadspark trainer Germain Beck. Zijn ploeg werd zondagmiddag op de laatste speeldag kampioen in de derde klasse N door een afgetekende 6-0 zege op Heiligerlee en promoveerde daarmee naar de tweede klasse.

Vooraf stond Stadspark met Sellingen in punten gelijk, maar het doelsaldo van de stad-Groningers was beter. Toch was het iets om in de gaten te houden. Stadspark trok in eigen huis daarom volop ten aanval en kreeg een serie goede kansen. Heiligerlee kopte op de eigen lat, Quinten Kruizenga schoot op de lat en miste nog een goede kans en Patrick Albers prikte net naast.

Beslist

Na 37 minuten viel de de 1-0 alsnog met beide uitblinkers in de hoofdrol. Heiligerlee blunderde achterin, Winston Bendt gaf voor en Kruizenga prikte raak. Zes minuten later verstuurde Marnic Fernand een voorzet die door Kevin de Haan in eigen doel werd geschoten. Op slag van rust werd het 3-0 door Bendt op aangeven van Albers.

Half dozijn

Na rust denderde het veel betere Stadspark door. Nadat Bendt twee kansen had gemist schoot Michel Boonstra na 52 minuten een vrije trap raak. Na 79 minuten schoot invaller Sjors de Bont uit stand de 5-0 binnen. Ondertussen bracht Beck zowat de hele bank het veld in om optimaal mee te kunnen feesten. Jarno Riepe beloonde zijn invalbeurt door op aangeven van Bendt het halve dozijn vol te schieten.

Mooi team

“We hebben het gehaald door hard te werken met een mooi team en een mooie staf”, aldus een uitgelaten Beck, die na afloop een dikke sigaar opstak.

Maar het succes heeft een keerzijde, want de beide sterspelers Kruizenga en Bendt gaan naar respectievelijk Oranje Nassau en Waskemeer. “Dat hoort er nou eenmaal bij”, aldus Beck. “Maar ik zie het ook als een compliment naar naar ons en die jongens. Ik gun het ze, maar hopelijk keren ze weer een keer terug”.

Uitdaging

“De tweede klasse wordt een hele mooie uitdaging”, vervolgde Beck. “We gaan er helemaal voor, maar we kunnen er zeker nog een paar goede jongens bij gebruiken”. Daarna verdween Beck in het feestgedruis.

SC Stadspark – Heiligerlee 6-0. 37. Quinten Kruizenga 1-0. 43. Kevin de Haan (ed) 2-0. 45. Winston Bendt 3-0. 52. Michel Boonstra 4-0. 79. Sjors de Bont 5-0. 88. Jarno Riepe 6-0. Scheidsrechter: Ties Alberts Toeschouwers: 500.