Ryan Metu drie jaar langer bij FC Groningen

Foto: FC Groningen, Ryan Metu

Ryan Metu heeft zijn contract bij FC Groningen met drie jaar verlengd en stapt ook meteen over naar de eerste selectie van Groningen.

De 17-jarige Metu is dit seizoen al vijf keer invaller geweest in het eerste van Groningen, met als laatste keer de invalbeurt vorig weekend uit tegen Feyenoord.

De aanvaller die afkomstig is uit Hoogezand stond in de belangstelling van andere clubs, maar koos bewust voor een langer verblijf bij FC Groningen: “Ik krijg hier kansen om me te laten zien en het vertrouwen van staf en medespelers. Daar ben ik dankbaar voor. Daarnaast ben ik Groninger en voetbal ik al bijna mijn hele leven bij de FC. Ik ben hier nog niet klaar en mijn ambitie is vaste basisspeler te worden van FC Groningen 1.”

Bijna drie jaar geleden tekende Metu zijn eerste contract bij FC Groningen. Daarvoor speelde hij voornamelijk bij GRC Groningen.