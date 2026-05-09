Run with Europe zaterdag in Noorderplantsoen: “Symbolische run voor Oekraïne”

In het Noorderplantsoen vindt zaterdagochtend de symbolische run ‘Run with Europe’ plaats. Deelnemers worden uitgedaagd om 107 meter te rennen.

Het evenement begint om 08.00 uur en duurt tot 11.00 uur. De vroege starttijd is niet willekeurig gekozen; de bedoeling is dat de run op verschillende plekken in Europa gelijktijdig van start gaat. Vanwege het tijdsverschil met Oost-Europa start het hier al om 08.00 uur. “Dit betekent niet dat je er dan ook stipt moet zijn”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. De organisatie heeft de handschoen opgepakt om de Nederlandse editie in het Noorderplantsoen te organiseren. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, inmiddels ruim vier jaar geleden, verleent de Sociale Brigade hulp aan vluchtelingen en zamelt zij hulpgoederen in. “Als je om 09.00 of 10.00 uur aanschuift, dan is dat ook helemaal prima”.

De Hemelse Honderd

De datum van de run is zorgvuldig gekozen: zaterdag wordt in Rusland de ‘Dag van de Overwinning’ gevierd, de jaarlijkse herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland. ‘Run with Europe’ biedt een ander perspectief en staat volledig in het teken van de 107 meter. Deze afstand is een symbool voor elke held van de ‘Hemelse Honderd’.

Deze groep bestaat uit de demonstranten die tussen december 2013 en februari 2014 werden gedood tijdens de vroege stadia van de Russische agressie in Oekraïne. Na de grootschalige invasie in 2022 heeft de herinnering aan deze 107 helden een extra dimensie gekregen; zij worden vandaag de dag gezien als de eerste slachtoffers van de huidige strijd voor de Oekraïense soevereiniteit.

Meer dan een run

Hoewel de 107 meter centraal staat, is er meer te doen in het Noorderplantsoen. “Het programma bestaat niet alleen uit de symbolische run; mensen kunnen ook deelnemen aan yoga, kickboksen en het wandelen of rennen van een afstand van één kilometer”.

Belangstellenden kunnen zich vanaf 08.00 uur verzamelen bij de ingang Nassaulaan met de Oranjesingel. Volgens de organisatie gaat het vooral om het gebaar. “Het gaat om de aanwezigheid, om de keuze om niet aan de zijlijn te blijven staan”. Voor wie mee wil doen, luidt het kledingadvies om een wit shirt en een zwarte broek te dragen.