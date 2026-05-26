Ruim honderd mensen brengen biodiversiteit Hortus en Biotoop in kaart: “Het heeft alle verwachtingen overtroffen”

De oproep om de biodiversiteit op het terrein van de Biotoop en de Hortus in Haren in kaart te brengen is een groot succes geworden. Volgens Suze van der Lijke van de Biotoop hebben maar liefst 117 mensen deelgenomen aan de BioBlitz om op ontdekkingstocht te gaan naar de flora en fauna in het gebied.

Suze, hoe is het project verlopen?

“Het is heel goed gegaan. Wel zien we dat nog niet alle data goed is doorgekomen. Als we de resultaten bekijken, zien we heel veel waarnemingen, maar een deel mist nog. Zelf heb ik bijvoorbeeld kikkers gefotografeerd bij de poel, maar die resultaten zijn nog niet terug te vinden binnen de officiële telling van het gebied. We zijn druk bezig om dit te herstellen. Wel geven de statistieken nu al aan dat er 117 mensen een telling hebben ingediend. En dat is ver boven verwachting.”

Dat zijn heel veel deelnemers…

“Wij waren ook best wel verbaasd. We hebben er vooraf namelijk bewust niet veel reclame voor gemaakt: het is de eerste keer dat we dit deden en we wilden vooral onderzoeken of het überhaupt aan zou slaan. Nou, dat antwoord is overduidelijk. Overigens is het goed om te vermelden dat deze actie plaatsvond in het kader van de landelijke Week van de Biodiversiteit.”

Wat is de verklaring voor dit succes?

“Wij denken dat er drie pijlers zijn. Allereerst verbindt het in kaart brengen van de natuur sociaal. Het is een hele leuke activiteit om met je gezin, vrienden of familie op te pakken. Daarnaast kom je echt in aanraking met de lokale biodiversiteit; door soorten vast te leggen, krijg je er affiniteit mee. Een struik waar je bijvoorbeeld al jarenlang gedachteloos langsloopt, krijgt ineens een naam. En dat is weer het bruggetje naar de derde pijler: het is enorm leerzaam. Je leert soorten echt herkennen.”

Hoe werkte de telling precies in de praktijk?

“We hebben aan deelnemers gevraagd om de app ObsIdentify op hun telefoon te installeren. Na het aanmelden via de website konden ze het gebied in trekken. Daar maakten ze foto’s van planten, dieren of insecten. De app identificeert vervolgens automatisch om wat voor soort het gaat, waarna de resultaten direct gedeeld konden worden. Al die inzendingen samen hebben ons een veel beter beeld gegeven van wat hier allemaal leeft.”

Zijn er ook waarnemingen binnengekomen die je totaal niet had verwacht?

“Ja, toch wel! De zeearend is hier gespot. We weten natuurlijk dat die in De Onlanden nestelt, maar we wisten niet dat hij ook hier weleens komt buurten. Achteraf is dat ergens ook wel logisch: er staan hier hoge bomen en er is genoeg voedsel in het gebied te vinden. Maar het blijft een hele mooie en verrassende vondst. Daarnaast zijn er ook daadwerkelijk reeën waargenomen. Daarvan wisten we al wel dat ze hier zaten; we hebben een tijdje geleden een perenboom geplant waarvan al heel snel de bast was opgegeten. Dat was overduidelijk het werk van een ree, maar tijdens deze waarnemingsweek zijn ze nu dus ook echt op camera vastgelegd.”

De resultaten tonen een mooi overzicht: van planten tot nachtvlinders en van vogels tot kevers. Wat gaat er nu met deze gegevens gebeuren?

“Door alles goed te determineren, weten we exact wat er in het gebied voorkomt en daar kunnen we in het beheer rekening mee houden. Tegelijkertijd smaakt deze actie absoluut naar meer. Wat we nu concreet gaan doen, is alle resultaten verzamelen, bundelen en vervolgens overzichtelijk presenteren op onze website. Daarnaast willen we dit project heel graag een vervolg geven, bijvoorbeeld komende herfst al. Als we dat doen, kunnen we de voortgang mooi monitoren: komt een soort vaker voor, of neemt deze juist af? Aan de hand van die data kun je gerichte stappen zetten.”

Zou deze methode ook op andere plekken in de gemeente Groningen toegepast kunnen worden?

“Ik denk het wel. Je brengt de natuur letterlijk heel laagdrempelig in beeld. Als je dit vaker doet, zie je precies hoe de flora en fauna zich ontwikkelen. En wat ik al zei: het is niet alleen leuk en leerzaam, maar je zorgt ook voor meer binding met de planten en de dieren die in je eigen straat of wijk leven. Samen met je kinderen op ontdekkingstocht gaan is ontzettend leuk om te doen. Dus ja, dit concept kan absoluut ook op andere plekken in de gemeente worden uitgerold.”

Zelf een kijkje nemen bij de Biotoop is overigens komend weekend ook mogelijk. Op zondag 31 mei gaan vanaf 11.00 uur de deuren open voor een open dag.