RUG overweegt streep door programma’s en verkoop twintigtal panden om bezuinigingsplan rond te krijgen

De Rijksuniversiteit Groningen moet, om tot 2030 45 miljoen euro te besparen, nieuwe bezuinigingen doorvoeren. Volgens het College van Bestuur zijn die nodig om te voorkomen dat de financiële situatie van de universiteit verder verslechtert.

Streep door verschillende programma’s

Onderdeel van de plannen is het stoppen van verschillende voorzieningen en programma’s. Zo wil het universiteitsbestuur vanaf 2027 stoppen met het Marco Polo Fonds voor studenten die buiten Europa op uitwisseling gaan. Ook de centrale ondersteuning van Summer- en Winter Schools verdwijnt.

Daarnaast wordt het huidige Honours College afgebouwd. Nieuwe studenten kunnen vanaf februari 2027 niet meer instromen. Het programma kost volgens de universiteit jaarlijks ruim 1,4 miljoen euro. De universiteit wil ook fors snijden in gratis cursussen Nederlands voor internationale studenten en promovendi. Het budget voor de Dutch Language Courses wordt vanaf 2027 gehalveerd van 876.000 naar 438.000 euro. Het Talencentrum moet met een goedkoper alternatief komen.

Twintigtal panden afstoten

Ook op vastgoed wil de universiteit stevig besparen. De RUG wil in 2030 structureel 7,4 miljoen euro minder uitgeven aan huisvesting door 21 panden af te stoten. Daarna moet dat bedrag oplopen tot 10 miljoen euro. Voor de periode tussen 2030 en 2035 wordt opnieuw gezocht naar nog eens 10 miljoen euro aan besparingen op gebouwen.

Naast deze maatregelen wil de universiteit de hele organisatie laten doorlichten. Een speciale commissie moet vóór 1 juli 2026 onderzoeken welke activiteiten kunnen stoppen, welke processen efficiënter kunnen en waar dubbel werk binnen de organisatie plaatsvindt. De RUG verwacht verder 10 miljoen euro te besparen door processen te standaardiseren en verder te automatiseren.

De universiteitsraad moet zich nog wel uitspreken over de extra bezuinigingsplannen. Dat gebeurt mogelijk voor de zomer, wanneer ook het doorlichten van de organisatie is afgerond.

Meer geld in kas houden

De noodzaak tot bezuinigen heeft verschillende oorzaken, waaronder de bezuinigingen op het hoger onderwijs door het vorige kabinet, een dalend aantal Nederlandse en internationale studenten (wat resulteert in minder rijksgeld), en interne factoren zoals hoge energieprijzen, inflatie en stijgende loonkosten. Uit de begroting blijkt dat de RUG de komende jaren een aanzienlijk tekort verwacht. Hoewel de RUG eind vorig jaar nog rekening hield met een bezuinigingsopgave van circa 80 miljoen op basis van politieke aankondigingen, is inmiddels bekend dat er slechts voor 45 miljoen euro moet worden bespaard.

De RUG liet in eerste instantie weten het geldgebrek het liefst op te vangen via natuurlijk verloop van personeel. Maar het universiteitsbestuur stelt nu richting de universiteitsraad dat het minimaal 50 miljoen euro beschikbaar wil houden om salarissen en andere verplichtingen te kunnen betalen. Als de universiteit onder die grens komt, kan de minister van Onderwijs de inspectie laten onderzoeken hoe gezond de financiën van de RUG nog zijn.