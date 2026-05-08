RUG-hoogleraren Jacquelien Scherpen en Lude Franke worden lid van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Twee Groningse wetenschappers zijn benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). RUG-rector Jacquelien Scherpen en UMCG-hoogleraar Lude Franke zijn twee van de zestien nieuwe wetenschappers die toetreden tot het genootschap van geleerden.

Franke kreeg bekendheid bij een breed publiek tijdens de coronacrisis met de Corona Barometer, waarmee de verspreiding van het virus werd gevolgd. De hoogleraar functional genomics doet onderzoek naar niet-coderend DNA, het deel van het DNA dat niet wordt omgezet in eiwitten. Zijn werk leverde nieuwe inzichten op in de werking van cellen en mogelijke toepassingen voor medicijnen. Ook werkte hij aan een DNA-medicatiepaspoort dat reacties op medicijnen kan voorspellen.

Scherpen is, naast rector magnificus, ook hoogleraar Systems & Control van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het aansturen van technische systemen, zoals robots en slimme energiesystemen. Daarbij ontwikkelde zij methodes om ingewikkelde regelsystemen eenvoudiger te maken. Ook werkte zij samen met gedragswetenschappers en economen om menselijke factoren mee te nemen in technische modellen.

De nieuwe leden (zeven vrouwen en negen mannen) zijn volgens de KNAW excellente wetenschappers, die ook een zeer groot belang hechten aan hun maatschappelijke rol. Op 29 september worden de nieuwe leden van de KNAW officieel geïnstalleerd. Het lidmaatschap geldt voor het leven.