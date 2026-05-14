RUG-hoogleraar Brigit Toebes overleden

Brigit Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de RUG, is vorige week op 8 mei overleden. Ze was 57 jaar.

Brigit Toebes was al een tijd ernstig ziek. Ze was sinds 2012 hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de RUG en sinds 2019 voorzitter Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief.

Toebes zette zich, ondanks dat ze ziek was, tot het laatst in voor internationale gezondheid. Op 20 april werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor het schrijven van haar Dat maak ik zelf wel uit – reflecties over gezondheid, vrijheid en recht.

De Gezondheidsraad prijst Toebes voor haar inzet. “Haar werk voor de Gezondheidsraad in het algemeen en de commissies Ethiek en recht en Alcohol in het bijzonder weerspiegelden haar creatieve geest, scherpe inzichten en toewijding aan het vakgebied. We zullen haar hartelijkheid en betrokken aanwezigheid missen.”