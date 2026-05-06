RUG doet mee aan onderzoek naar biodiversiteit universiteitsterreinen

De Rijksuniversiteit Groningen doet dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke Biodiversity Challenge. Dat meldt de UKrant.

De wedstrijd wordt georganiseerd door onder meer de universiteiten van Wageningen en Utrecht. De deelnemers gaan van 1 mei tot 1 juli op zoek naar zoveel mogelijk dieren, planten en schimmels op universiteitsterreinen. In Groningen ligt de nadruk op de Zernike Campus.

Veel van die terreinen zien er netjes en strak uit, maar dat is niet goed voor de ecologie. In Groningen bevindt zich op Zernike, naast Nijenborgh 4, een stukje bos vol omgevallen bomen en ondoordringbare struiken. Volgens kenners bruist het daar van het leven. Er huizen veel vogels en de omgevallen bomen bieden voeding voor nieuwe planten, bodemdieren en schimmels. De woekerende struiken geven zoogdieren en vogels de kans om zich te verbergen tussen de takken.

Studenten en medewerkers van de RUG kunnen meedoen, maar ook mensen die geen binding met de universiteit hebben. Zij kunnen waarnemingen noteren en foto’s maken. De hoop is dat de RUG meer gaat doen aan natuurbeheer, zoals meer verruiging toestaan en meer gefaseerd maaien.