Rooftop Cinema keert komende maanden terug bij Forum Groningen

Op 45 meter hoogte naar fraaie films kijken onder de sterrenhemel. Het kan deze zomer opnieuw op het dak van Forum Groningen. In 2020 werd de eerste editie gehouden.

Op 9 mei wordt op het dak de film ‘Spirited Away’ vertoond. Deze Japanse film werd in 2001 uitgebracht. “Het gaat over een 10-jarig meisje”, laat de programmeur van Forum Groningen weten. “Terwijl haar familie naar de buitenwijken verhuist, dwaalt zij somber af in een wereld waar goden, heksen en geesten heersen en waar mensen in beesten worden veranderd. De film was jarenlang de best bezochte animatiefilm in thuisland Japan en zorgde voor de doorbraak van regisseur Hayao Miyazaki bij het grote publiek in het Westen, waar de film een Gouden Beer en een Oscar won.”

Op woensdag 3 juni staat ‘Michael’ op het programma. Dit filmportret belicht het leven en de artistieke nalatenschap van Michael Jackson, met een focus op zijn leven buiten de muziek om en zijn reis vanaf de Jackson Five tot de grootste entertainer ter wereld.

Een week later staat ‘The Devil Wears Prada 2’ geprogrammeerd. Een gloednieuwe film die op 30 april werd uitgebracht. “Twintig jaar nadat ze hun iconische rollen speelden als Miranda, Andy, Emily en Nigel keren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt en Stanley Tucci terug naar de modebewuste straten van New York en de strakke kantoren van Runway Magazine in The Devil Wears Prada 2. In deze langverwachte opvolger van de film uit 2006 worden de personages opnieuw geconfronteerd met de snel veranderende wereld van mode en media.”

Op woensdag 24 juni sluit de eerste reeks af met het nieuwste Star Wars-avontuur: ‘Star Wars: The Mandalorian & Grogu’. Deze film wordt uitgebracht op 20 mei. In deze film probeert de prille Nieuwe Republiek te beschermen waar de Rebellen zo hard voor hebben gevochten, waarbij de hulp wordt ingeschakeld van de legendarische premiejager Din Djarin (Pedro Pascal) en zijn jonge leerling Grogu. Forum Groningen laat weten dat het programma voor de overige zomermaanden later bekend wordt gemaakt.

Wat gebeurt er bij slecht weer?

Mocht het weer onverhoopt tegenvallen, dan hoeven filmliefhebbers niet direct te wanhopen. De vertoning van ‘Spirited Away’ op 9 mei gaat bij slecht weer sowieso binnen door in een van de bioscoopzalen. Voor de overige outdoor-vertoningen in juni geldt een andere regeling: “Bij storm of flinke regenval wordt de Rooftop Cinema geannuleerd. Tickethouders worden hierover dan per e-mail geïnformeerd.”

