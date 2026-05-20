Roltrap Hoofdstation kapot door vandalisme

Foto: Groninger Spoorzone

Een roltrap op het Hoofdstation naar de reizigerstunnel beneden is voorlopig buiten gebruik vanwege vandalisme.

Tijdens Koningsnacht hebben onbekenden een schaarbouwlift van ongeveer 1000 kilo van de roltrap naar beneden geduwd. Door deze harde klap is veel schade ontstaan. Er wordt nu onderzocht wat precies kapot is en welke reparaties nodig zijn om de schade aan de roltrap te herstellen.

Groninger Spoorzone zeg het enorm vervelend te vinden dat reizigers hierdoor hinder hebben. De roltrap is belangrijk voor een goede doorstroming op het station. Nu moeten reizigers gebruikmaken van de trap of de lift.

Het is nog niet bekend wanneer de roltrap weer veilig gebruikt kan worden. Er is aangifte gedaan bij de politie. Ooggetuigen die iets van de vernieling hebben gezien, kunnen dit melden bij de politie.