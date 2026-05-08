Rijkswaterstaat begint volgende week aan ‘systematisch onderzoek’ van alle gevelbekleding Ring-Zuid

Rijkswaterstaat gaat vanaf komende maandag alle gevelbekleding langs de ringweg ‘systematisch onderzoeken’. Het grootschalige onderzoek volgt, nadat eind maart een plaat van de Julianabrug viel, die bijna een aantal roeiers raakte.

Kort na het incident werden al meerdere gevelplaten met steenstrips van de Julianabrug gehaald. Ook van de viaducten over de Van Iddekingeweg en de Laan Corpus den Hoorn werd bekleding verwijderd. Daarna begon direct een onderzoek van alle plekken langs de zuidelijke ringweg waar vallend materiaal voor gevaar kan zorgen. Daaruit bleek onder meer dat bij Vrijheidsplein afdichtconussen van ankergaten in het plafond van het viaduct loszaten en naar beneden konden vallen op passerend verkeer.

Rijkswaterstaat liet begin april al weten dat gevaar voor weggebruikers en voorbijgangers niet meer aan de orde is. Maar de wegbeheerder breidde het onderzoek wel uit naar alle gevelbekleding van kunstwerken (viaducten, tunnels en andere bouwwerken) langs de ringweg. Alle platen boven of nabij de weg zijn al onderzocht. Nu is ook de rest van de gevelplaten aan de beurt voor inspectie. Ook wordt de bevestigingsmethode nader bekeken en worden er, waar nodig, direct aanvullende maatregelen getroffen. Daarbij moet ook duidelijk worden hoe de bekleding van de viaducten hersteld kan worden en wie daarvoor moet gaan betalen.