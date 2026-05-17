Recordaantal aanmeldingen voor 3×3-toernooi op Grote Markt: “Groningen laat zien dat het de basketbalhoofdstad is”

Over precies een week begint op de Grote Markt het 3x3NL Tour-basketbalevenement. Volgens Lard de Jong van de organisatie heeft een recordaantal deelnemers zich aangemeld. Wat opvalt, is vooral het aantal jongeren dat tijdens het Pinksterweekend in actie zal komen.

Lard, hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Deze dagen is het de puntjes op de ‘i’ zetten. Volgende week zondag begint het toernooi, waarbij er zowel op Pinksterzondag als -maandag 3×3 wordt gespeeld op de Grote Markt. Veel is natuurlijk al geregeld. Waar ik mijzelf vooral op betrap, is dat ik om de haverklap de weerapps aan het controleren ben. Want dat is een belangrijke vraag: wat gaat het weer tijdens Pinksteren doen? Mocht het gaan regenen, dan kan het buiten niet doorgaan omdat de ondergrond waarop we spelen te glad wordt. Dan moeten we uitwijken naar sportcentrum ACLO op de Zernike Campus. Ondanks dat we daar heel goede contacten mee hebben, hopen we natuurlijk op de Grote Markt te kunnen staan.”

De afgelopen jaren wordt er steeds vaker gesproken over 3×3. Maar om het even duidelijk te krijgen: wat is het precies?

“Het is een dynamische en snelle variant van het traditionele basketbal. De wedstrijden worden gespeeld op een half veld waar één basket staat. Een team bestaat uit drie spelers. Zij spelen maximaal tien minuten tegen een ander team. Ik zeg maximaal, omdat de wedstrijd ook afgelopen is wanneer je de 21 punten aantikt. Sinds de Olympische Zomerspelen van 2020 in Japan is het een officiële olympische sport, waarbij Oranje in 2024 vriend en vijand verraste in Parijs door bij de heren de gouden medaille te veroveren. De wedstrijd op de Grote Markt is onderdeel van de 3x3NL Tour.”

Daarbij worden er wedstrijden door heel het land gehouden, hè?

“Dat klopt. Groningen is de tweede stopplaats. Overigens is het een heel bijzondere locatie; het is namelijk het enige toernooi dat als het ware in het uitgaanscentrum van een binnenstad plaatsvindt. Dat maakt het uniek. De 3x3NL Tour bestaat sinds 2009 en in Groningen wordt het nu voor de derde keer gehouden. De komende periode worden locaties zoals Almere, Rotterdam, Vriezenveen en Utrecht aangedaan. Op 25 en 26 juli vinden in Amsterdam de finales plaats. De winnaars van alle regionale toernooien nemen het daar tegen elkaar op.”

Dan de aanmeldingen, want het loopt storm, hè?

“Absoluut. We hebben een maximum van tachtig teams die we kunnen laten spelen, maar inmiddels hebben al 84 teams zich aangemeld. Er komen dus deelnemers op de wachtlijst terecht. Er liggen volgende week maximaal vijf velden op de Grote Markt. We werken met poules, en om iedereen goed tot zijn recht te laten komen, is het maximum op tachtig gesteld. Wat ons opvalt, is dat meer dan de helft jeugdteams zijn. En ik zeg ‘opvalt’, maar het is niet helemaal een verrassing. We zagen deze ontwikkeling vorig jaar ook al aankomen. Ik vind het leuk om mij met data bezig te houden en we zagen al een heel duidelijke groei in deze categorieën. Leuk detail is dat Groningen nu wel eens de stad zou kunnen zijn met de meeste deelnemers. Vorig jaar waren er in Utrecht en Rotterdam bijvoorbeeld zo’n zeventig teams actief. Daar zitten wij nu al boven. Dus ook in dit opzicht laat Groningen zien dat het de basketbalhoofdstad van Nederland is.”

Op dit moment staan er nog kermisattracties op de Grote Markt, maar jullie beginnen komende week waarschijnlijk al met de opbouw?

“Nou, we beginnen pas zondag. Dat bracht nog wel de nodige uitdagingen met zich mee. Normaal komt Stadsbeheer zondagochtend om 08.00 uur langs om na de uitgaansnacht de Grote Markt schoon te maken. Speciaal voor ons doen ze dat dit keer om 07.00 uur. Daarna kunnen wij beginnen met opbouwen. Er komt dan een vrachtwagen de Grote Markt opgereden met de spullen om de vijf velden op te zetten. Vrijwilligers gaan ons hierbij helpen.”

Eerder heb je ook laten weten tribunes op te willen bouwen…

“Klopt. We hebben hier onderzoek naar gedaan, maar het bleek heel lastig te zijn om een betaalbare optie te vinden. Wil je duizenden euro’s uitgeven voor tribunes, waarbij dat direct een enorme hap uit je budget is? Of ga je dat geld ergens anders voor gebruiken? Aan de andere kant wilden we wel iets doen. We zijn gaan brainstormen en hebben besloten om bij deze editie met podiumdelen te gaan werken. Hoe je dat voor je moet zien? Er komt een bank op de grond te staan. Daarachter komen podiumdelen te staan, waar ook weer een bank op staat. Op die manier krijg je een verhoging. Achter deze twee rijen banken kunnen mensen gaan staan. Zo krijg je toch een beetje dat urban-effect dat we graag willen nastreven. Daarnaast zijn er verschillende horecapartijen aanwezig.”

Het is dan Pinksteren en veel mensen zijn vrij. Wat is je tip voor hen?

“Kom vooral langs! Op zondag komen er veel jeugdteams in actie. Dat is superleuk voor gezinnen met kinderen; je ziet dan leeftijdsgenootjes in actie. Is het op Pinkstermaandag minder leuk? Zeker niet. Dan komen de senioren- en eliteteams in actie. Dan zal er veel spektakel te zien zijn en wordt er op een hoog niveau 3×3-basketbal bedreven. Wat overigens ook belangrijk is: we hebben dit jaar ‘3×3-on-wheels’. Daarmee worden we een inclusief evenement waar ook mensen in een rolstoel aan mee kunnen doen. Samen met Bslim gaan we een clinic aanbieden waarbij voorbijgangers in een rolstoel mogen plaatsnemen om affiniteit met basketbal on-wheels te krijgen.”

Je klinkt erg enthousiast…

“Dit evenement wordt georganiseerd door De Groene Uilen/Moestasj. Toen we twee jaar geleden hiermee begonnen, hadden we nooit durven dromen dat het deze vlucht zou nemen. Omdat het evenement groter wordt en er meer bij komt kijken, is het organisatieteam ook flink gegroeid. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we hier heel erg naar uitkijken. Wat is er nu mooier dan zo’n sport te beoefenen midden in de binnenstad? Nu duimen dat het tijdens Pinksteren ook prachtig mooi weer wordt.”