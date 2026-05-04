Raketachtig object bij Noorderplantsoen roept vragen op

Het vliegende object lijkt 'neergestort'.

Sinds dit weekend trekt een opvallend en enigszins raadselachtig object de aandacht bij de ingang van het Noorderplantsoen aan de Wilhelminakade. Het kunstwerk, dat doet denken aan een raket, vliegtuig of zelfs een straaljager, lijkt daar plotseling te zijn neergestreken.

Wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van het object en wat de bedoeling ervan is, blijft vooralsnog onduidelijk. Voorbijgangers reageren verrast en nieuwsgierig op de verschijning, die zowel bewondering als verwarring oproept.

Naar verluidt stond het object eerder op een andere plek, voordat het werd verplaatst naar de huidige locatie. Zo zegt iemand op Reddit: “Vrijdag stond deze nog in het park, dus het object lijkt aan de wandel geweest”.

In de tussentijd zou het ook beschadigd zijn geraakt. Op het oppervlak zijn inmiddels verschillende graffiti-teksten aangebracht. In rode letters staat de vraag “Are you okay?”, waarop in het groen “Yes” lijkt te zijn geantwoord.

Of het hier gaat om een kunstproject, een politiek statement of een ludieke actie is onduidelijk.

