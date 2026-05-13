Rabo 3×3 Street League strijkt neer in Groningen

Vanaf 22 mei verandert het basketbalveld in het Helperpark in een locatie voor 3×3 basketbal. Het gaat om een toernooi voor jongeren en volwassenen.

Tijdens de Rabo 3×3 Street League komen sport, persoonlijke ontwikkeling en verbinding samen. Iedereen kan meedoen of komen kijken. Kinderen, jongeren en volwassenen spelen in teams van drie tegen drie op een half veld. Deelname is gratis en lidmaatschap van een vereniging is niet nodig.

De Rabo 3×3 Street League is onderdeel van het programma van 3X3 Unites, dat sport inzet om jongeren te helpen zich te ontwikkelen. Op en rond het basketbalveld kunnen zij hun talenten ontdekken, zelfvertrouwen opbouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei.

In Groningen spelen jongeren niet alleen mee, maar organiseren ze ook zelf onderdelen van het evenement. Als ‘3X3 Leaders’ worden zij opgeleid om activiteiten te begeleiden en andere jongeren te inspireren. Zo ontstaat een sterke lokale community waarin jongeren eigenaarschap nemen en uitgroeien tot rolmodellen in hun wijk.

De Rabo 3×3 Street League in Groningen maakt deel uit van een landelijke competitie in 21 districten. In Groningen bestaat de league uit drie speelrondes, waarin teams punten verzamelen om zich te kwalificeren voor de landelijke finale. op de NDSM-werf in Amsterdam, medio juni.

De speeldagen in Groningen zijn vrijdag 22 en zaterdag 23 mei en de drie daaropvolgende weekends. Op vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Kijk voor meer informatie en inschrijvingen op: www.3x3unites.com