Raadsfracties willen dat Groningen aansluit bij Tuinrangers Nederland

Vier fracties in de gemeenteraad willen dat de gemeente zich aansluit bij Tuinrangers Nederland, een initiatief wat inwoners helpt met gratis advies om hun tuin klimaat- en diervriendelijker te maken.

Inmiddels doen inmiddels 25 gemeenten mee aan het initiatief. De raadsfracties van Partij voor de Dieren, CDA, D66 en PRO willen weten of Groningen dat ook gaat doen. Volgens de indienende fracties biedt het project kansen voor meer biodiversiteit, klimaatadaptatie en betrokkenheid van inwoners bij natuur in hun eigen omgeving.

Tuinrangers Nederland is een samenwerking van IVN Natuureducatie en Stichting Steenbreek. Vrijwilligers geven advies aan inwoners over het vergroenen van hun tuin. Daarbij gaat het onder meer om minder tegels en meer inheemse planten. Ook wordt gekeken naar meer voedsel, water en schuilplekken voor vogels, bijen, vlinders en andere dieren.