Raad van State: gemeente hoeft niet op te treden tegen geluidsoverlast van voetbalkooi in Lewenborg

De gemeente Groningen hoeft niet op te treden tegen geluidsoverlast van een voetbalkooi aan de Valreep in Lewenborg. Dat oordeelde de Raad van State woensdagmiddag, in een zaak die werd aangespannen door een klagende buurtbewoner. Volgens de hoogste bestuursrechter is niet bewezen dat de geluidsregels worden overtreden.

De inwoner van de wijk vecht al jaren tegen de overlast van de voetbalkooi. Hij vroeg de gemeente om maatregelen te nemen, omdat hij veel last zou hebben van schreeuwende en voetballende kinderen, vooral in de avonden en weekenden. De gemeente wees dat verzoek in 2022 af. Volgens het Stadhuis bleek uit geluidsonderzoek dat er geen sprake was van structurele overtredingen van de regels.

De rechtbank gaf de gemeente eerder al gelijk. Daarop stapte de bewoner naar de Raad van State, omdat hij vindt dat het uitgevoerde geluidsonderzoek niet goed genoeg was. Volgens de bewoner had langer moeten worden gemeten en had de gemeente rekening moeten houden met bijvoorbeeld schoolvakanties, mooi weer en grote voetbaltoernooien, omdat kinderen dan vaker buiten voetballen.

De Raad van State gaat daar niet in mee. Volgens de bestuursrechter was het moment van meten vooraf afgestemd met de bewoner. De gemeente had zelfs voorgesteld om eventueel in de zomer te meten, maar de man wilde dat de geluidsmeter zo snel mogelijk werd geplaatst. Tijdens het onderzoek in de maand april hing zes dagen lang een geluidsmeter aan de woning van de man.

In die periode registreerde de gemeente slechts twee kleine overschrijdingen van de geluidsnormen, korte piekgeluiden van schreeuwende kinderen. Daarnaast voerde de gemeente negen controles uit in de avond en nacht. Daarbij werden maar één keer jongeren in de voetbalkooi aangetroffen. Volgens de Raad van State mocht de gemeente daarom concluderen dat geen sprake is van een overtreding van de geluidsregels. Omdat er juridisch geen overtreding is vastgesteld, mag de gemeente ook niet handhavend optreden.

De bewoner wilde daarnaast dat de gemeente andere oplossingen zou onderzoeken, zoals maatregelen tegen het geluid. Volgens de Raad van State gaat deze procedure daar niet over. De zaak draaide alleen om de vraag of de gemeente verplicht was om handhavend op te treden.