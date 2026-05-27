Raad trekt harde grens na stijging agressie: “Wij staan pal achter onze ambtenaren”

De gemeente Groningen gaat werken aan een breed beleidskader om agressie van inwoners richting ambtenaren hard aan te pakken. De gemeenteraad steunde woensdag in grote meerderheid een motie van de VVD die opriep om agressie aan te pakken waarbij er een duidelijke grens werd getrokken.

“Uit het jaarverslag van de Ombudsman blijkt dat medewerkers van de gemeente in groeiende mate te maken hebben met intimidatie, agressie en geweld”, vertelt VVD-raadslid Fokke Veenstra, de indiener van de motie. “Wat mijn partij betreft raakt dat een fundamentele waarde: de veiligheid van onze medewerkers. Aan ons als raad de taak om aan te geven dat hier paal en perk aan gesteld wordt. We moeten een duidelijk signaal afgeven, een grens trekken en laten zien dat we pal achter onze medewerkers staan.”

Peter Rebergen van de ChristenUnie noemde het een mooi initiatief: “Dat er in onze gemeente geen ruimte is voor agressie en intimidatie, zijn punten waar mijn fractie zich uitstekend in kan vinden. In de motie worden diverse verzoekpunten genoemd. Het vermoeden is dat er op dit vlak achter de schermen al veel gebeurt, maar we zijn benieuwd naar de concrete reactie van het college.”

Beleidskader dit najaar klaar

Wethouder Mirjam Wijnja (PRO) voerde namens het gemeentebestuur het woord: “We zijn heel blij met de titel van deze motie ‘Wij staan pal achter onze medewerkers’. Het helpt enorm als de gemeenteraad dit zo duidelijk uitspreekt. Wat betreft veiligheid gaat het over twee punten: de veiligheid binnen de organisatie zélf en de contacten die ambtenaren hebben met inwoners. De Ombudsman zegt over dat laatste punt dat er een zorgwekkende ontwikkeling is te zien.”

Wijnja kon de ChristenUnie direct geruststellen: “Voor beide onderdelen hebben we volop aandacht en er is doorlopend oog voor het verbeteren van de processen. De afdeling HR werkt op dit moment al aan een gemeentebreed beleidskader. De verwachting is dat dit kader dit najaar klaar is voor besluitvorming, waarna het direct naar de raad wordt verstuurd.”

Verdeeldheid

De wethouder plaatste nog wel een kleine kanttekening bij de uitvoering: “In de motie wordt gevraagd om de lopende ambtelijke initiatieven direct te formaliseren in het beleidskader. Dat vraagt lokaal om maatwerk per afdeling, maar we zijn absoluut bereid om te kijken hoe we hier versneld handen en voeten aan kunnen geven.”

Bij de uiteindelijke stemming bleek de steun in de raad voor de motie groot: van de 44 aanwezige raadsleden stemden er 42 vóór de motie. Alleen de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen bleek intern verdeeld; twee raadsleden van die partij stemden uiteindelijk tegen het voorstel.