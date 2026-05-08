PVV niet te spreken over anti-Israelshirt en Palestijnse vlag op podium Bevrijdingsfestival

Foto: Rieks Oijnhausen

De raadsfractie van de PVV is niet te spreken over uitingen van zangeres Sophie Straat op het podium van het Bevrijdingsfestival van afgelopen dinsdag. Fractievoorzitter Kelly Blauw wil komende woensdag opheldering van het gemeentebestuur over ‘sterk polariserende en volgens sommigen antisemitische uitingen’ tijdens het optreden van de zangeres op het festival.

Staat stond tijdens haar optreden op het podium met een T-shirt met daarop een anti-Israëlische boodschap. Ook toonde ze een Palestijnse vlag tijdens haar optreden. Volgens Blauw staat dat haaks op de reden voor het evenement: vrijheid, verbinding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Het Bevrijdingsfestival moet gratis toegankelijk blijven met publieke middelen, stelt de PVV. Maar volgens Blauw hoort daar de verantwoordelijkheid bij, zo stelt de PVV-fractievoorzitter op Instagram:“Een festival dat draait om verbinding en vrijheid mag wat ons betreft geen podium worden voor politiek activisme, antisemitisme of polarisatie. Vrijheid vier je samen. Zonder politieke verdeeldheid. Zonder antisemitisme.”

De discussie over politieke uitingen op Bevrijdingsfestivals speelde al vóór 5 mei. Landelijk ontstond debat nadat bekend werd dat rapper Sef geen Ambassadeur van de Vrijheid werd, volgens hemzelf vanwege zijn politieke uitingen. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd dit jaar gekozen voor artiesten die minder uitgesproken zijn over maatschappelijke onderwerpen en internationale conflicten.

Maar het Bevrijdingsfestival in Groningen koos juist bewust voor artiesten met een activistische en maatschappelijke boodschap, zo liet directeur Ebel-Jan van Dijk eerder deze week weten aan de NOS. De Groningse festivalorganisatie koos onder meer daarom juist voor Sophie Straat en Sef als artiesten, juist om verschillende perspectieven op maatschappelijke thema’s.