PVV en Stadspartij willen onafhankelijk onderzoek naar ‘black box’ WIJ Groningen na kritisch rapport

De fracties van PVV en Stadspartij 100% voor Groningen in de gemeenteraad willen opheldering en een onafhankelijk onderzoek naar zorgstichting WIJ Groningen. De partijen reageren hiermee op het kritische rapport van de Rekenkamer, waaruit blijkt dat de raad de grip op het sociaal domein verliest. De twee oppositiepartijen hebben gezamenlijk 25 schriftelijke vragen ingediend over het onderwerp.

Volgens de partijen bevestigt het Rekenkamerrapport exact de zorgen waar zij in de Groningse raad al jarenlang voor waarschuwen. “Miljoenen euro’s verdwijnen in een systeem waar controle, transparantie en rechtsbescherming ernstig tekortschieten”, stelt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Dat is onacceptabel, zeker wanneer het gaat over kwetsbare inwoners en jeugdhulp.”

Informele netwerken

De Rekenkamer concludeerde dat WIJ Groningen in de praktijk functioneert als een oncontroleerbare ‘black box’ en dat de besluitvorming te vaak via informele netwerken verloopt. Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen, spreekt van een fundamenteel probleem in de bestuurscultuur. “Een gemeenteraad moet volledig kunnen controleren hoe gemeenschapsgeld wordt besteed. Wanneer zelfs de Rekenkamer spreekt over een black box, moet dit heel snel worden rechtgezet.”

In de waslijst aan schriftelijke vragen eisen de partijen onder andere dat het college exact uiteenzet welke taken en miljoenenstromen er buiten de reguliere opdracht van 40 miljoen euro om naar WIJ Groningen zijn gegaan. Ook willen ze weten hoe het kan dat er in vier jaar tijd nauwelijks kritische vragen zijn gesteld over deze gigantische begrotingspost, terwijl raadsleden achter de schermen wel klaagden over een gebrek aan overzicht.

Inwoners zonder formele rechten

Een ander pijnpunt dat de PVV en Stadspartij aankaarten, is de rechtsbescherming van de Groningers zelf. Inwoners die hulp zoeken, krijgen via WIJ Groningen geregeld geen formele ‘beschikking’ (een officieel besluit, red.) uitgereikt. Hierdoor is het voor hen juridisch onmogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen beslissingen over hun zorg. De partijen willen weten hoeveel trajecten er de afgelopen drie jaar op deze informele manier zijn afgehandeld en eisen dat formele beschikkingen voortaan weer via de reguliere ambtelijke weg worden verstrekt.

De partijen willen dat er een grootschalig, onafhankelijk onderzoek komt naar de volledige bestuursstructuur van WIJ Groningen, de financiële constructies rondom deelopdrachten en de juridische positie van de inwoners. Volgens Blauw staat het vertrouwen in de lokale democratie op het spel: “Democratische controle mag nooit afhankelijk worden van achterkamertjes, informele contacten of persoonlijke netwerken. Inwoners hebben recht op openheid, duidelijke besluiten en een gemeenteraad die daadwerkelijk kan controleren.”

De verwachting is dat de schriftelijke vragen binnen enkele weken beantwoord zullen worden.