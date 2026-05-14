Provincie stelt eigen toiletten open in HogeNood-app

De provincie stelt eigen toiletten open via de app HogeNood. Het gaat om locaties in het provinciehuis aan de Sint Jansstraat in de stad en bij het projectbureau in Blauwestad. Deze zijn vanaf nu zichtbaar in de app.

De HogeNood-app toont gebruikers waar het dichtstbijzijnde toilet te vinden is. Volgens onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting heeft ongeveer een derde van de Nederlanders regelmatig problemen door een gebrek aan beschikbare toiletten. Een kwart blijft daardoor soms thuis.

De provincie roept ook ondernemers en horeca op om hun toilet aan te melden, zodat het netwerk van openbare toiletten wordt uitgebreid.