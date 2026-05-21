Provincie sluit 2025 af met positief resultaat van ruim 24 miljoen euro

De Provincie Groningen sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat van 24,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken die woensdag zijn bekendgemaakt.

Er is vorig jaar minder geld uitgegeven dan verwacht. Dit komt vooral omdat sommige projecten niet binnen de ingeschatte tijd zijn uitgevoerd. Deze uitgaven volgen in de meeste gevallen later nog. Geld dat overblijft wordt in de nieuwe begroting opgenomen. Verder is het ziekteverzuim afgenomen, na diverse veranderingen die zijn doorgevoerd.

De provincie gaat op dezelfde ingezette lijn verder. Ook gaat ze de komende tijd goed kijken of het inschatten van de risico’s bij het verstrekken van leningen verder verbeterd kan worden. Verder is er blijvende aandacht voor het op tijd uitvoeren van plannen en projecten.

De provincie heeft afgelopen jaar meerdere stappen gezet, onder meer om de schadeafhandeling door aardbevingen en de versterking te verbeteren. Ook is er een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat 2.0 gekomen. Dit helpt de provincie om in de toekomst te zorgen voor voldoende duurzame energie voor bedrijven en inwoners. Verder is het Programma en uitvoeringsprogramma Economie 2026-2029 vastgesteld, om de brede welvaart in de provincie te versterken.