Provincie onderzoekt vier nieuwe plekken voor drinkwaterwinning

In opdracht van het Rijk onderzoekt de provincie vier nieuwe gebieden in Groningen waar mogelijk grondwater kan worden gebruikt voor drinkwater. Het gaat om gebieden bij Leek-Roden, Zuidoost-Groningen, Bellingwolde en Veendam.

Dit is nodig om de komende jaren genoeg drinkwater te kunnen leveren. Vorige week werd opnieuw gewaarschuwd voor een tekort aan drinkwater in heel Nederland, om dat de vraag alleen maar blijft stijgen.

Volgens drinkwaterbedrijf Vitens gebruikten Nederlanders vorig jaar dagelijks gemiddeld 119,1 liter drinkwater per persoon. Dit is een halve liter minder dan een jaar eerder, maar de totale vraag blijft stijgen door bevolkingsgroei en de groei van bedrijven.

Extra drinkwater

Om te voorkomen dat in Groningen een drinkwatertekort ontstaat, wil de provincie de gebieden bij Leek-Roden, Zuidoost-Groningen, Bellingwolde en Veendam aanwijzen als zogeheten strategische drinkwaterreserves. Dat zijn gebieden die later gebruikt kunnen worden om extra drinkwater te maken.

Uit een nieuw milieueffectonderzoek blijkt dat winning van grondwater in alle vier gebieden gevolgen kan hebben voor natuur en milieu. Volgens de provincie zijn er maatregelen om die effecten te beperken. Daarom valt op dit moment nog geen enkel gebied af.

De provincie werkt de plannen de komende tijd verder uit. In 2027 worden de voorstellen en de milieustudie openbaar gemaakt. Inwoners kunnen dan reageren op de plannen. Ook organiseert de provincie volgend jaar informatiebijeenkomsten in de vier gebieden om inwoners bij de plannen te betrekken.