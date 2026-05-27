Provincie hijst vanaf nu de vlag tijdens Keti Koti

De provincie Groningen hijst op 30 juni en 1 juli de vlag op het Provcinciehuis. Dit om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing daarvan te vieren.

Gedeputeerde Staten heeft besloten dat Keti Koti een vast vlagmoment wordt. Op 30 juni gaat voor het herdenkingsmoment de vlag halfstok en op 1 juli gaat de vlag in top, om de afschaffing van de slavernij op die dag in 1863 te vieren. Groningen is de derde pfovincie die tijdens Keti Koti de vlag hijst. Eerder was dit al het geval in Drenthe en Zeeland.

Volgens de provincie is de herdenking zinvol en nodig omdat Groningen veel Antillianen en Surinamers telt. Keti Koti wordt sinds 1955 jaarlijks gevierd in Suriname, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.