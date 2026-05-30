Protest op Grote Markt tegen gedwongen bekeringen in Pakistan: “Save our daughters”

Een demonstratie van de Pakistani Dutch Christian Community Groningen heeft zaterdagmiddag enkele tientallen mensen op de been gebracht op de Grote Markt. Tijdens het protest werd aandacht gevraagd voor de strijd tegen gedwongen bekeringen en kindhuwelijken in Pakistan.

“We zijn met name opgestaan voor Maria Shahbaz die van huis uit christelijk is opgevoed”, laat initiatiefnemer van de demonstratie Ilyas Bhatti weten. “Maria was dertien jaar oud toen ze vorig jaar zomer uit haar huis in de Pakistaanse stad Lahore werd ontvoerd. Ze werd gedwongen zich te bekeren tot de islam en is uiteindelijk uitgehuwelijkt aan een 30-jarige man. Dit gebeurde volledig tegen haar wil. In maart heeft een Pakistaanse rechtbank het huwelijk bovendien bevestigd, ondanks documenten die bewijzen dat Maria minderjarig is. Ondertussen is zij nog altijd van haar familie gescheiden en vecht ze voor haar terugkeer.”

Op de Grote Markt droegen de demonstranten protestborden met teksten als ‘Save our daughters’ en ‘Every girl deserves respect and equality’. Volgens Bhatti staat het verhaal van Maria absoluut niet op zichzelf, maar is het een bittere realiteit waar jaarlijks duizenden christelijke en hindoeïstische meisjes in Pakistan mee te maken krijgen.

Eisen

De demonstranten hebben zaterdagmiddag drie duidelijke eisen neergelegd. Zij roepen de Pakistaanse overheid op om bestaande wetten tegen kindhuwelijken streng te handhaven, zodat minderheidsgemeenschappen dezelfde rechtsbescherming krijgen als ieder ander. Daarnaast eisen ze dat gedwongen bekeerde en uitgehuwelijkte meisjes veilig kunnen terugkeren naar hun naasten. Tot slot eisen de demonstranten het terugdraaien van de rechterlijke uitspraak in de zaak van Maria, zodat zij onmiddellijk wordt herenigd met haar familie.

VN uit felle kritiek

De Groningse oproep sluit aan bij internationale noodkreten. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor de stelselmatige ontvoering en uithuwelijking van minderjarige meisjes uit religieuze minderheden in Pakistan. Ook de Verenigde Naties uitten recent felle kritiek. Een panel van onafhankelijke VN-experts waarschuwde in april dat jonge meisjes uit minderheidsgroepen systematisch slachtoffer worden van islamitische dwang.

Volgens de experts falen de Pakistaanse politie en justitie regelmatig in het beschermen van deze slachtoffers. De VN meldt in een verklaring ernstige zorgen te hebben over het feit dat wetshandhavingsinstanties klachten van slachtoffers en bezorgde familieleden vaak simpelweg negeren. De VN pleit er daarom voor om gedwongen religieuze bekeringen expliciet strafbaar te stellen en de minimumleeftijd voor huwelijken in Pakistan landelijk vast te leggen op 18 jaar.