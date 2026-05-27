PRO en ChristenUnie bezorgd over hogere energiekosten dorpshuizen nu salderingsregeling wegvalt

De raadsfracties van PRO en de ChristenUnie in Groningen maken zich zorgen over de gevolgen voor dorpshuizen in de gemeente, nu de landelijke salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen per 1 januari wegvalt.

Door het wegvallen van de regeling kunnen maatschappelijke gebouwen met zonnepanelen hun zelf opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. Ze kunnen nog wel terugleveren aan de energiemaatschappij, maar door het overvolle stroomnet moeten klanten met zonnepanelen in veel gevallen juist betalen om de opgewekte stroom terug te leveren.

Volgens de raadsfracties gaat dat ook dorpshuizen in onze gemeente treffen, omdat er de afgelopen jaren veel zonnepanelen zijn geplaatst op de maatschappelijke ruimte. Landelijk onderzoek laat zien, zo stellen de twee partijen, dat driekwart van de dorpshuizen hogere energiekosten verwacht na het verdwijnen van de regeling.

Ook heeft een aanzienlijk deel van de dorpshuizen nog geen idee wat hen financieel te wachten staat als de regeling wegvalt door de ingewikkelde regels. PRO en de ChristenUnie willen daarom dat de gemeente onderzoekt wat de gevolgen zijn voor maatschappelijk vastgoed in Groningen en samen met organisaties naar oplossingen zoekt, vertelt raadslid Brenda Harsveld (PRO): “We kunnen van vrijwilligers bij onze dorps- en buurthuizen simpelweg niet vragen om, naast het runnen van de ontmoetingsplek, deze energievraagstukken op te lossen.”

Daarbij noemen de partijen onder meer steun via lokale energiegemeenschappen en mogelijkheden vanuit bestaande regelingen. De fracties kijken daarbij onder meer naar Nij Begun.