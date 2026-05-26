Pride Groningen verhuist streetpride in Zwanestraat naar ‘Pride Plein’ op Grote Markt voor vijfde editie

Waar het centrale onderdeel van Pride Groningen de afgelopen jaren plaatsvond op de Streetpride in de Zwanestraat, pakt de organisatie het dit jaar groter aan. In plaats van podia in de Zwanestraat gaat de organisatie op 20 juni de Grote Markt gebruiken als ‘Pride Plein’ en daarmee het kloppend hart van de organisatie.

Het volledige festival duurt dit jaar drie dagen (van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni) met het zwaartepunt op zaterdag 20 juni. Op het nieuwe ‘Pride Plein’ verrijst een MainStage met een volwaardig muzikaal programma met headliners als Bonnie St. Claire, Alice Olsthoorn, King Faisel, Boney M Experience en Joost van Bellen, aangevuld met optredens van vrijwel alle dragqueens uit Groningen. Rondom het plein zijn foodtrucks, informatiestands en performances te vinden.

“Deze stap naar de Grote Markt is meer dan verandering van locatie”, vertelt voorzitter Roshano Dewnarain van de Stichting Pride Groningen. “Het symboliseert ook de ruimte die we innemen, tegen de stroom van onverdraagzaamheid in. Van een zijstraat naar het hart van de provincie: queer mensen hóren in het midden van de samenleving. We nodigen heel Groningen uit om mee te vieren, mee te lopen en mee te strijden voor een Groningen waarin iedereen zichzelf mag zijn.”

Maar niet alles verandert: de feestelijke Pride Walk door de stad blijft, naast een Roze Viering, een informatief programma met workshops, theater en exposities door de hele stad en een officiële afterparty in Fixy. Het volledige programma wordt later deze maand bekendgemaakt.