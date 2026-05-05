Postduivenhouder vreest voor nieuwe aanvallen van slechtvalk

Postduivenhouder Benny Stumpe vreest voor zijn duiven door het paartje slechtvalken dat al 10 jaar woont op het Gasunie-gebouw. De roofvogels hebben begin maart eieren gelegd en inmiddels drie jongen gekregen, wat volgens Stumpe het risico op aanvallen vergroot.

“Die ouders zullen hun territorium steeds meer uitbreiden omdat de slechtvalkjes steeds meer eten nodig hebben als ze ouder worden,” zegt Stumpe. “En die zullen hier dan ook overvliegen en denken: hé, een koppel duiven, daar pikken we er een uit. Dat is heel spannend, want als dat gebeurt is dat heel stressvol voor die duiven. Die weten dan: we worden aangevallen en die durven dan niet meer naar buiten.”

Benny’s duiven in hun hok

Hoewel er dit jaar nog geen duiven zijn gepakt, herinnert Stumpe zich dat dit eerder anders was. “Twee jaar geleden heb ik vijf à zes aanvallen van de slechtvalk gehad en toen ben ik ook zeker vijf duiven kwijtgeraakt.”

Stumpe stelt dat je zou kunnen ingrijpen. “Volgens mij zou je de nestkast kunnen weghalen op het gebouw,” zegt hij. Daarbij plaatst hij een kanttekening bij de aanwezigheid van de roofvogel: “Laat wel één ding duidelijk zijn: een slechtvalk hoort hier in principe niet. Hij hoort niet tot de natuurlijke habitat van Nederland.”