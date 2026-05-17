Populaire kat Nemo van de radar verdwenen: “We zijn behoorlijk ongerust”

Het is naar alle waarschijnlijkheid de beroemdste kat van de stad: Nemo, de ‘Koning van de Vismarkt’. Op sociale media heeft de viervoeter duizenden volgers. Sinds zaterdag is Nemo echter grotendeels van de radar verdwenen. Hilde Bolks van LiAtelier, de thuisbasis van Nemo, laat weten dat ongeveer bekend is waar de kat uithangt, maar dan men ‘er niet bij kan komen’.

Hilde, wat is het laatste nieuws?

“Het laatste nieuws is dat we weten waar Nemo ongeveer verblijft. Hij draagt namelijk een tracker. Sinds gisteren is hij echter grotendeels van de radar verdwenen. We hebben al meerdere zoekacties gehouden, maar tot op heden zonder resultaat. We vermoeden dat hij in een afgesloten hofje aan de Folkingedwarsstraat verblijft. Het gaat ons niet in de koude kleren zitten. Afgelopen nacht droomde ik zelfs dat ik de app opende en Nemo met de snelheid van een auto over de snelweg richting Duitsland zag rijden. Het geeft wel aan hoe erg we ons om het dier bekommeren.”

Wat is er gisteren precies gebeurd?

“Nemo woont in ons atelier. Daar heeft hij alles wat zijn hart begeert en tijdens openingstijden mag hij lekker naar buiten. Omdat hij een tracker draagt, kunnen we precies zien waar hij uithangt. Zo weten we dat hij enorme afstanden aflegt; vaak wel tot zo’n vijf kilometer per dag. Sinds onze recente verhuizing van de Vismarkt naar de Zwanestraat loopt hij een heel nieuw gebied door: van het Harmoniecomplex en het Academiegebouw tot de Prinsentuin. Ons atelier gaat op een gegeven moment dicht en dan kan Nemo niet meer zelfstandig naar binnen. Omdat we niet willen dat hij gaat zwerven, halen we hem rond sluitingstijd altijd op als hij er nog niet is. Maar gisteren verdween hij ineens van de radar.”

Je bedoelt dat Nemo niet meer te zien was via de tracker?

“Klopt. Dat komt omdat het signaal van de tracker niet door dikke muren heen gaat. Zijn laatste bekende verblijfplaats was wel duidelijk: de omgeving van de Folkingedwarsstraat. We hebben gisteren bij veel voordeuren aangebeld om te vragen of Nemo per ongeluk binnen zat, maar helaas zonder resultaat. Enige tijd later verscheen er heel kort weer een signaal. Omdat we zelf niet in de stad wonen, zijn we direct teruggereden om opnieuw te zoeken, maar we vonden hem niet. Wij vermoeden dat Nemo de nacht binnen in een woning of een gebouw heeft doorgebracht. Vanochtend verscheen hij weer heel even op de radar, maar we hebben hem nog niet live gezien.”

Gaat het goed komen?

“Wij hopen van wel. Ons sterke vermoeden is dat Nemo in een hofje verblijft dat zich tussen de Folkingedwarsstraat en het Akerkhof bevindt. Wij kunnen daar zelf niet bij komen. Ondertussen werkt de tracker op een batterij die ongeveer twee dagen meegaat. Als de accu leeg is, hebben we helemaal geen zicht meer op hem. Mensen die meer informatie hebben over zijn verblijfplaats, of die ons kunnen helpen om toegang te krijgen tot het binnenterrein van het hofje, kunnen direct contact met ons opnemen.”

Hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden?

“Het allerbelangrijkste is dat mensen hem onderweg absoluut geen eten moeten geven. Als je dat doet, blijft hij terugkomen. Daarnaast willen we heel graag een kattenluik installeren in ons nieuwe pand in de Zwanestraat. Dan kan hij ook na sluitingstijd zelfstandig naar binnen. Maar omdat we net verhuisd zijn, is dat niet het eerste wat je regelt; er komt al zoveel op je af. Bovendien zijn we daarvoor afhankelijk van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Mensen die ons hierbij kunnen helpen of van advies kunnen voorzien, zijn meer dan welkom in de winkel of kunnen een berichtje sturen via het Instagram-account van Nemo.”

Mensen die meer informatie hebben, kunnen zondag nog tot 17.00 uur terecht bij LiAtelier aan de Zwanestraat. Of kunnen een bericht sturen via het sociale mediakanaal van Nemo.