Politieke zorgen over verdwijnende sloten in Groningen: “In Ten Boer mogen ze zomaar gedempt worden”

In de voormalige gemeente Ten Boer kunnen kleine sloten vergunningsvrij gedempt worden, terwijl in de oude gemeenten Haren en Groningen hier juist een vergunning voor nodig is. De fracties van PRO en D66 vragen via schriftelijke vragen opheldering van het gemeentebestuur over deze scheve regeling en de waarde van de sloten.

“Hoe groot het probleem precies is, dat weten we niet”, vertelt Ceciel Nieuwenhout van PRO. “Dit is ook één van de vragen die we graag beantwoord willen hebben. Het is namelijk iets wat heel moeilijk te controleren is. Aan de hand van nieuwe satellietbeelden te vergelijken met historische waardenkaarten zou je weliswaar moeten kunnen zien wat er aan sloten verdwenen is, maar tot dusverre is de totale omvang van dit probleem in onze gemeente niet in kaart gebracht.” Terwijl de provincie voorheen juist dooraderd was met slootjes en greppels, berichtte de Volkskrant onlangs dat er in ons land op grote schaal ondiepe sloten al dan niet illegaal gedempt worden.

Karpers

Het dichtmaken van die waterlopen heeft allerlei nadelige gevolgen, zoals een slechtere waterberging, achteruitgang van de ecologie en mogelijk zelfs funderingsschade. Nieuwenhout: “Ik fietste onlangs langs een ondiep slootje waar karpers zich verzamelen om te gaan paaien. Dat doen ze op een beschut, ondiep plekje. Zoiets doen ze niet in een diep kanaal. Daarom is het behoud van dergelijke sloten voor vissen, maar ook voor tal van andere dieren ontzettend belangrijk.”

Nieuwenhout wijst daarnaast op het belang van waterberging: “Dit voorjaar is het perfecte voorbeeld. Het was een tijdlang heel droog, daarna volgde een periode met extreem veel regen, en nu is het weer droog. Het stelsel van sloten zorgt ervoor dat water op een goede manier opgevangen en afgevoerd kan worden. Heb je dit systeem niet meer, dan blijft het water op een bepaalde plek staan of trekt het juist ongelijkmatig de grond in, waardoor er funderingsschade bij huizen kan ontstaan.”

Karpers verzamelen zich in ondiep water. Foto: Ceciel Nieuwenhout

Ten Boer

De regels rondom dit probleem zijn na de gemeentelijke herindeling echter niet overal gelijk getrokken. “In Ten Boer kunnen kleine sloten nog altijd vergunningsvrij gedempt worden, terwijl je in het buitengebied van Groningen en Haren wel een vergunning moet aanvragen”, legt Nieuwenhout uit. Bij zo’n aanvraag weegt de gemeente de waarde voor de waterberging, ecologie en cultuurhistorie zwaar mee. In Ten Boer gebeurt dat nu dus niet.

Ook voor de handhaving van illegaal gedempte sloten vragen de raadsleden aandacht. Dat gebeurt nu namelijk pas als een omwonende een officiële melding maakt. Andrea Poelstra van D66: “We willen graag kijken of de gemeente actiever kan handhaven, bijvoorbeeld door luchtfoto’s geautomatiseerd te vergelijken. Dit helpt ook om de omvang van het probleem beter in kaart te brengen.” In plaats van dempen willen de raadsleden juist dat waterlopen weer meer gaan meanderen (kronkelen, red.) om water in droge tijden langer vast te houden. Het onderwerp leeft breed: ook in de Provinciale Staten van Groningen en Fryslân zijn inmiddels politieke vragen gesteld.

Suikerzijde

De kwestie roept ook vragen op over grote nieuwbouwprojecten waar momenteel aan gewerkt wordt. Moet het water daar juist een prominentere plek krijgen? Nieuwenhout: “In de nieuwe wijk De Held is er al veel aandacht voor water. En van De Suikerzijde weet ik bijvoorbeeld dat dit gebied zo wordt ingericht dat het extreme regenbuien kan afvoeren. Dan bedoel ik niet alleen de zware buien van nu, maar ook de buien zoals die in het jaar 2050 kunnen gaan vallen.”

De verwachting is dat het college de vragen nog voor de start van de zomervakantie zal beantwoorden. Nieuwenhout: “Waar we op hopen, is dat de situatie in Ten Boer snel gelijk wordt getrokken met de rest van de gemeente. En dat gemeente, waterschappen en landeigenaren samen zorgen dat sloten hun belangrijke functie in het Groninger landschap kunnen behouden.”