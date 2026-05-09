Politieke partijen kritisch over ‘plotselinge’ draai rond De Oosterpoort: “Dit heeft veel geld gekost”

Een goed, maar ook een opvallend en bijzonder besluit: zo omschrijven verschillende politieke partijen de uitkomsten van het onderzoek naar de nieuwe Groningse popzaal. De conclusie luidt dat er geen nieuwe zaal in het Stationsgebied komt; in plaats daarvan wordt ingezet op de renovatie en uitbreiding van de huidige De Oosterpoort.

“Onze reactie laat zich wel raden”, vertelt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Wij zijn altijd tegen het plan in het Stationsgebied geweest en hebben gepleit voor de huidige locatie. Het college komt nu ineens tot ditzelfde besluit. Wat ik jammer vind, is dat ze niet erkennen dat de oppositie het bij het juiste eind had. Ze kiezen voor een manier om geen gezichtsverlies te lijden en doen alsof ze dit zelf bedacht hebben. Toch zijn we uiteindelijk blij dat alles onder één dak blijft”.

De afgelopen tien jaar is er veel te doen geweest over de toekomst van De Oosterpoort. Het oorspronkelijke idee was een nieuwe, grote popzaal aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Uit onderzoek van architectenbureau De Zwarte Hond blijkt echter dat deze locatie te complexe problemen met zich meebrengt. Bovendien zou de variant van een nieuwe popzaal gecombineerd met een gerenoveerde De Oosterpoort de financiële kaders fors overstijgen. Een ander alternatief, nieuwbouw bovenop de bestaande De Oosterpoort, bleek constructief niet mogelijk.

Menger blikt met frustratie terug op het proces: “Alle stappen en onderzoeken hebben de afgelopen tien jaar enorm veel geld gekost. Voor mijn fractie voelt dit als een slecht toneelstuk of een slechte film. Wij hopen dat er nu eindelijk vaart wordt gezet achter de renovatie, zodat de cultuursector krijgt waar ze recht op heeft.”

Verrassing bij VVD

Ook Rik Heiner, raadslid voor de VVD, is verrast door de plotselinge wending. “Als fractie hebben wij altijd gezegd: kijk naar de huidige locatie. Keer op keer kregen we te horen dat dit niet kon, en ineens kan het wel. Ik kan er de vinger niet op leggen waarom het college dit op deze manier doet. Er is de afgelopen jaren diverse keren gedraaid en tot op heden heb ik geen enkele financiële onderbouwing gezien.”

Heiner sluit niet uit dat dit voorstel nog niet het eindstation is: “Na al het gedraai sluit ik een nieuwe draai in de toekomst niet uit. Er is bijvoorbeeld nog de splitsingsvariant, waarbij een deel op het Suikerunie-terrein wordt ondergebracht. Als men in 2016 direct drie duidelijke opties op tafel had gelegd; volledige renovatie, een splitsingsvariant of volledige nieuwbouw, inclusief de kosten, dan hadden we veel sneller kunnen handelen. Nu zijn we tien jaar verder, zijn er dure onderzoeken gedaan en zijn de bouwkosten fors gestegen. Het is frappant dat er nu wordt gekozen voor een optie die altijd werd uitgesloten omdat het huidige gebouw ‘op’ zou zijn. Als we de woorden mochten geloven dan liep het water het gebouw zo ongeveer in.”

Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren noemt de uitkomst eveneens verrassend, maar is blij met de keuze voor één integraal muziekcentrum. “Wij zijn blij met deze uitkomst. Voor ons heeft het altijd voorop gestaan dat we de meest duurzame, doch betaalbare, keuze zouden maken die ook eer doet aan de groei van cultuur in Groningen. Alles onder één dak is ook de wens geweest van veel cultuurinstellingen, zodat er een uitwisseling kan zijn tussen pop en klassiek. Daarom zijn we ook heel blij dat dit, tegen verwachting in, zo gemaakt kan worden. En verbouwing en hergebruik van de huidige locatie is duurzamer doordat het de oude locatie kan (her)gebruiken in de bouw van het nieuwe muziekcentrum.”

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige Grote Zaal van De Oosterpoort uitstekend geschikt is voor ombouw naar een popzaal met een capaciteit van 3.200 bezoekers door de tribunes te verwijderen. Een nieuwe klassieke zaal kan worden ingepast door de ruimten van Kunstpunt te gebruiken.

Nieuwe bestemming

Nu de popzaal op de zuidzijde van het station van de baan is, ontstaat er discussie over de invulling van dat gebied. Yaneth Menger oppert maatschappelijke functies: “De huidige vrouwenopvang puilt uit, wellicht kunnen we daar iets voor betekenen? Of misschien een daklozenopvang in de vorm van een ‘alles-in-één-campus’ naar Amerikaans voorbeeld? Afgelopen week heeft de gemeenteraad weliswaar in meerderheid ingestemd met het voorstel om de dagopvang te verplaatsen naar de Nieuwe Boteringestraat, maar zoals ook bij dit dossier blijkt, alles kan weer vloeibaar worden. Die optie ligt wat ons betreft op tafel.”

De VVD ziet daarentegen meer in een commerciële en stedelijke invulling. Heiner: “Dit is het duurste stukje Groningen. Je moet hier flink de hoogte in gaan bouwen met een combinatie van wonen en werken. We kunnen naar steden als Utrecht en Den Haag kijken hoe zij hun stationsgebied hebben ingericht. Hier liggen prachtige kansen.”

Verslaggever Ruben Feiken sprak met cultuurwethouder Janette Bosma: