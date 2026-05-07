Politie zoekt verdachten van inbraak in Ten Boer

De politie vraagt hulp bij de opsporing van twee mannen die worden verdacht van een inbraak bij een woning aan de Stadsweg in Ten Boer.

De inbraak vond plaats op donderdag 29 januari rond 04:00 uur. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe twee onbekende inbrekers eerst een rondje om de woning lopen. Kort daarna breken ze in. Ze nemen een flinke buit mee, waaronder een geldbedrag, sieraden en twee elektrische fietsen. De verdachten gaan er op de gestolen fietsen vandoor.

De eerste verdachte droeg een Under Armour trainingsjack, een zwarte broek, zwarte new Balance Sneakers en een grijs/zwarte muts. De tweede man droeg een donkere winterjas met opvallende kraag met blokjes en merkembleem op de linker bovenarm, grijze werkhandschoenen, een grijze spijkerbroek met scheuren aan de voorzijde, grijs/ zwarte New Balance sneakers en een zwarte bivakmuts. Hij heeft opvallend ronde wenkbrauwen.

Wie de twee mannen herkent of meer informatie heeft over de inbraak, wordt verzocht dit te melden via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Meer informatie en een filmpje van de inbraak is te vinden op https://www.politie.nl/gezocht/opsporingsbericht/2026/mei/01-inbraak—stadsweg—ten-boer