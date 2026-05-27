Politie zoekt getuigen van aanrijding met doorrijder op Damsterdiep

De politie zoekt getuigen van ongeval op de kruising van het Damsterdiep en de Petrus Campersingel, waarbij op de maandagochtend van 11 mei jongsleden een fietser gewond raakte.

Na het ongeval, wat kort na 08.00 uur ontstond op de kruising, zou een betrokkene zijn weggereden. Dat terwijl het slachtoffer gewond achterbleef.

De politie is daarom op zoek naar mensen die iets hebben gezien of beschikken over camera- of dashcambeelden van het incident. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2026129073. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.