Politie zoekt betrokkenen en getuigen van mishandeling tegendemonstrant en diefstal op carpoolplaats bij Hoofdstation

De politie onderzoekt de mishandeling van een man en de diefstal van zijn regenboogvlag na afloop van het ‘Nationaal Protest’ op de Ossenmarkt van afgelopen zaterdagmiddag. Op de carpoolplaats tussen het Hoofdstation en het Cascadecomplex sloegen en schopten meerdere verdachten in op een 24-jarige tegendemonstrant en pikten zijn regenboogvlag van hem af.

De politie kreeg rond 15:00 uur melding van de mishandeling en agenten waren snel ter plaatse, maar de verdachten werden niet meer in de omgeving gevonden. “Er is met meerdere getuigen gesproken en we zijn in het bezit van camerabeelden waarop de mishandeling te zien is”, aldus de politie over het incident. “Er zijn ook camerabeelden uit de omgeving opgevraagd.”

Beelden van het incident werden zaterdagmiddag al gedeeld door stadsblog Sikkom. Op foto’s is ook te zien hoe twee van de verdachten poseren met de gestolen vlag.

Wie meer weet van de mishandeling, wie erbij betrokken was, de mishandeling gezien of gefilmd heeft en nog geen contact heeft gehad met de politie, kan dat alsnog doen via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Vermeld dan ook het zaaksnummer 2026130365. Anonieme informatie met de politie kan via Meld Misdaad Anoniem (online of via 0800-7000). Als je foto- of videobeelden hebt, kun je die achterlaten via dit tipformulier.