Politie waarschuwt in Burgernetbericht voor nepagenten

In een Burgernetbericht dat zondagavond is verstuurd in de gemeente Groningen, waarschuwt de politie voor nepagenten. De politie roept inwoners op om extra alert te zijn.

Het bericht werd rond 19.30 uur verspreid. “Mocht je gebeld worden door een onbekend persoon die zegt van de politie te zijn, of die beweert voor een bank te werken en waarschuwt dat er inbrekers in de buurt zijn van wie er al iemand is gearresteerd, pas dan goed op”, schrijft de politie. “Vaak wordt er gevraagd om pinpassen, sieraden en andere waardevolle spullen klaar te leggen zodat deze opgehaald kunnen worden door de politie. Vertrouw zulke berichten niet. De politie zal inwoners nooit op deze manier benaderen.”

De politie adviseert om bij dergelijke verdachte telefoontjes direct op te hangen. Door naar het alarmnummer 112 te bellen, kan worden gecontroleerd of je ook daadwerkelijk met de ‘echte’ politie te maken hebt. “Waarschuw familie, vrienden of kennissen ook voor deze methode”, besluit het bericht. Meer informatie over het herkennen van nepagenten en wat in zulke situaties te doen, is te vinden op deze website.