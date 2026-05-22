Politie vindt drugs en sloffen sigaretten in woning, 31-jarige Stadjer aangehouden

Wijkagenten van Paddepoel en Selwerd hebben donderdag een 31-jarige man aangehouden, nadat in zijn woning drugs, verpakkingsmateriaal en sloffen sigaretten gevonden waren.

De politie kwam donderdagmiddag in actie na tips over mogelijke drugshandel vanuit een woning in het noordelijke deel van de twee wijken. Agenten in burger liepen vlak bij het adres toen de bewoner naar buiten kwam. Hij sprak de agenten aan en leek te herkennen dat het om politie ging. Op hetzelfde moment zagen agenten op de galerij van de bovenste verdieping van de flat een man hard wegrennen. Die werd niet meer gevonden, maar wel twee tassen met sloffen sigaretten.

Daarop besloten agenten door te pakken. Met een machtiging gingen agenten de woning binnen en vonden er drugs, verpakkingsmateriaal voor verdovende middelen en meerdere sloffen sigaretten. Ook werd een kleine hoeveelheid geld gevonden. Alle goederen zijn in beslag genomen. De bewoner, een 31-jarige man, is aangehouden en naar het cellencomplex gebracht. De douane onderzoekt de gevonden sloffen sigaretten. Het politieonderzoek loopt nog.