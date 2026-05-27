Politie sluit deel westelijke ringweg tijdelijk af vanwege uitgebroken kudde schapen

De westelijke ringweg werd woensdagavond enige tijd afgesloten ter hoogte van het noordelijke kruispunt bij de wijk Reitdiep. Een kudde schapen op zoek naar groener gras was daar de oorzaak van.

De dieren wisten door een hek te breken en kwamen daardoor in de gelegenheid rechtstreeks de weg op te lopen. Daarop besloot de politie de weg vanaf de N355 richting de N370 tijdelijk af te sluiten om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Een schaapherder wist de kudde uiteindelijk terug te drijven naar het weiland waar de dieren thuishoren. Sindsdien is de weg weer vrij.