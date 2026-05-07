Politie onderzoekt explosie bij pand aan Jacob van Ruysdaelstraat

Bij een pand aan de Jacob van Ruysdaelstraat heeft woensdagavond een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand aangehouden.

Bij de politie kwamen woensdagavond rond 22 uur 15 uur meerdere meldingen binnen van knallen en een vlam. Op de bewuste locatie vonden agenten resten van zwaar vuurwerk. Het pand was beschadigd geraakt. Volgens enkele melders reed na de explosie iemand weg op een fatbike.

De politie begon meteen met een onderzoek. De toedracht van de explosie is onduidelijk. Agenten gaan deze donderdag in de omgeving langs de deuren voor een buurtonderzoek.

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord of omwonenden die beelden hebben van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam worden verzocht contact op te nemen via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.