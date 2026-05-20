Politie geeft beelden vrij van man die babbeltruc gebruikt

Foto: Joris van Tweel

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die geld opneemt bij een pinautomaat in Groningen. Het geld behoort toe aan een oudere vrouw uit Noord-Holland.

De vrouw uit de gemeente Velsen is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ze werd eerst gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Er zouden verdachte activiteiten op haar rekening plaatsvinden. De vrouw moest geld betalen om dat te doen stoppen. Ze maakte dat geld over op een bankrekening.

Vrij snel na de transactie pinde de verdachte het geld bij pinautomaten op de Vismarkt en de Eikenlaan, beide in Stad. Het geld werd vervolgens overgemaakt op de rekening van een geldezel. Dat is iemand die zijn bankrekening uitleent aan criminelen m illegaal verkregen geld door te sluizen of wit te wassen. In dit geval wist de geldezel niet dat de rekening voor deze babbeltruc is gebruikt.

De verdachte staat erg goed op beeld en de politie wil heel graag weten wie hij is. En natuurlijk mag de verdachte zichzelf ook bij ons melden. Gebruik het tipformulier op de politiesite of bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070, of anoniem op 0800-7000. Foto’s van de verdachte zijn hier te vinden: https://www.politie.nl/gezocht/opsporingsbericht/2026/mei/01-oplichting—vismarkt—groningen