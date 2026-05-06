Politie deelt beelden van verdachte zware mishandeling in Nieuwe Ebbingestraat

De politie is op zoek naar een man die in de nacht van zondag 15 maart betrokken was bij een gewelddadig incident in de Nieuwe Ebbingestraat. Daarbij raakte een slachtoffer ernstig gewond.

Op (niet gepubliceerde) camerabeelden, gemaakt rond rond 00.30 uur, is te zien dat twee groepen met elkaar op de vuist gaan. Daarbij wordt fors geweld gebruikt. Eén persoon raakt daarbij gewond aan zijn oog en heeft direct medische hulp nodig. Mogelijk is hij geslagen met een stuk glas.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was. De man op de onderstaande foto’s speelde volgens de politie een duidelijke rol in het geweld. De verdachte is een man met een lichte huidskleur en een gezet postuur. Hij heeft donkerbruin haar dat naar achteren is gekamd. Hij droeg een donkere jas met een bontkraag en een licht logo op de linkermouw. Daarbij had hij een donkere broek en donkere schoenen aan.

De politie vraagt mensen die de man herkennen of meer informatie hebben om zich te melden via de Opsporingstiplijn (0800-6070). Anoniem melden kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.