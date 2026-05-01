Pleidooi om van 1 mei weer vrije dag te maken

De Dag van de Arbeid, 1 mei, moet weer een vrije dag worden. Dat vinden De Groninger Studentenbond (GSb) en Groningen Feminist Network.

Daarom voerden de organisaties vrijdag actie op de Grote Markt. “Het is waanzin dat 1 mei nog geen officiële feestdag is”, zegt Jan Bała, voorzitter van de GSb. “Nederland is namelijk één van de enige landen in Europa die de Dag van de Arbeid op geen enkele officiële manier viert. Een schande, vindt de bond. “Onze hele maatschappij draait op arbeid, of het nou betaald of onbetaald, deeltijd of voltijd, hier of in het buitenland is. Al dat harde werk verdient respect”.

Volgens Bala treffen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Jetten vooral de kwetsbaren: “Het is buitengewoon barbaars. De AOW-leeftijd verhogen, snijden in de WW, het eigen risico omhoog gooien. Het zijn maatregelen die ons allemaal treffen, maar het hardst aankomen voor de kwetsbaarsten onder ons.”

Bala wijst ook op de gevolgen voor de studenten: “Op de korte termijn betekent dit dat onze levens significant duurder worden. Op de lange termijn betekent dit dat de studenten van vandaag nog minstens 50 jaar door moeten werken, voor een systeem dat hen als een baksteen laat vallen als ze onverhoopt ziek worden. Onze vangnetten worden van ons weggerukt”.