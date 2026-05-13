Plannen voor skatehal met bowl op Suikerterrein

Op het Suikerterrein komt, als alles volgens plan verloopt, een loods met daarin een indoor bowl voor skaters. De Bowl wordt daarmee de eerste skatebaan in de provincie met een dergelijke skatebaan.

Het project is opgezet door Bram Roenhorst namens de Stichting Rollend Groningen. De bowl is een komvormige skatevoorziening en Groningen is momenteel de enige provincie in Nederland zonder een bowl, stelt Roenhorst op LinkedIn: “Dat vinden we jammer, want de stad heeft een van de leukste en meest levendige skate- en urban sport scenes van het land.”

Achter de schermen wordt al ongeveer drie jaar gewerkt aan de plannen. Volgens de initiatiefnemers staat inmiddels bijna alles klaar om met het project te beginnen. Bij De Bowl komt ook een cultureel centrum en horecagelegenheid. Dat is ook nodig, aldus Roenhorst: “We vinden dat Groningen inspirerende plekken mist waar creatievelingen, ondernemers, studenten, cultuurliefhebbers en levensgenieters samen kunnen komen.”