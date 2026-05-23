‘Pinksterzondag zonovergoten, ook komende week veel zon maar vanaf woensdag koeler’

Het is de komende dagen zonovergoten. Vanaf woensdag wordt het wel wat koeler met maximumtemperaturen rond de 14 graden.

Op Pinksterzondag krijgt de zon alle ruimte. Bij een zwakke wind uit noordelijke richting wordt het 20 of 21 graden. Daarmee is het minder warm dan op zaterdag. In de nacht naar Pinkstermaandag is het helder en koelt het af naar zo’n 12 graden.

Op Pinkstermaandag krijgt de zon weer alle ruimte. Bij een zwakke wind die opnieuw uit noordelijke richting komt, wordt het dan met zo’n 24 graden wel wat warmer. Op dinsdag verandert er weinig. De wind haalt iets meer aan en draait naar het noordoosten. Het wordt 27 of 28 graden.

Op woensdag is er meer bewolking. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richting. Dan wordt het 14 of 15 graden.