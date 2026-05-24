‘Pinkstermaandag zonovergoten, ook de komende dagen veel zon’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Op dinsdag kan het zelfs 28 graden worden.

Pinkstermaandag begint zonovergoten en de zon blijft de hele dag nadrukkelijk aanwezig. Er waait een zwakke wind die eerst uit het zuiden komt en later naar het noorden draait. De temperatuur stijgt naar 25 of 26 graden. In de nacht naar dinsdag blijft het helder en koelt het af tot rond de 14 of 15 graden.

Op dinsdag wordt het nog een fractie warmer. Ook deze dag verloopt zonovergoten. Bij een zwakke en later matige noordwestenwind wordt het 27 of 28 graden.

Woensdag is er opnieuw veel ruimte voor de zon, al trekken er dan ook enkele wolkenvelden over. Het blijft droog, maar door een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting pakt het wel flink koeler uit; de maximumtemperatuur blijft steken op 15 of 16 graden.

Op donderdag zit de temperatuur alweer in de lift. Bij volop zon, en een wind die meer naar het noordoosten draait, warmt het op naar 18 of 19 graden.