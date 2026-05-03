Piepende rookmelder zorgt voor consternatie aan Parkweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een piepende rookmelder in een woning aan de Parkweg in de Rivierenbuurt heeft zaterdag aan het einde van de avond voor enige consternatie gezorgd. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een woningbrand kwam rond 23.55 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “In de woning gaat een rookmelder af”, vertelt Ten Cate. “Het piepende geluid is duidelijk hoorbaar. Buurtbewoners hebben alarm geslagen.” Uit onderzoek bleek dat er niemand in de woning aanwezig was. “Brandweerlieden hebben de voordeur geforceerd en hebben vervolgens een controle uitgevoerd in de woning. Daarbij werd er niets aangetroffen.”

De oorzaak van het afgaan van de melder is onbekend. De brandweer adviseert om een rookmelder maandelijks stofvrij te maken en om het apparaat elke zes maanden grondiger schoon te maken met bijvoorbeeld een lichtvochtige doek om op die manier vals alarm door stofophoping te voorkomen. Daarnaast wordt geadviseerd om het apparaat maandelijks te testen. Dit kun je bijvoorbeeld doen op de eerste maandag van de maand als ook de maandelijkse sirenetest klinkt.