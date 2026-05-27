Petitie moet Stadhuis tot ‘versterker’ richting Den Haag maken voor ‘vergeten crisis’ in Soedan

Begin juni overhandigt een groep bezorgde Groningers, samen met Soedanese Stadjer, een petitie aan de gemeenteraad. De opstellers willen dat de gemeente als ‘versterker’ fungeert en er alles aan doet om de ‘vergeten crisis’ in Soedan op de landelijke politieke agenda te krijgen.

Een van de initiatiefnemers achter de petitie is Charles Goudsmit van Stichting Pittig Gekruid, die samen met anderen begon aan de actie op de Dag van Empathie op 3 mei. Volgens Goudsmit en de andere initiatiefnemers vond de petitie sindsdien veel steun.

In Sudan woedt al ruim drie jaar een hevig conflict tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Sindsdien zijn al duizenden mensen gedood en miljoenen Soedanezen zijn op de vlucht geslagen.

De actiegroep wil dat de gemeenteraad de crisis in Soedan officieel agendeert en vervolgens bij de Tweede Kamer aandringt op actiever diplomatiek ingrijpen en meer humanitaire hulp voor het Afrikaanse land.

De actiegroep hoopt dat onder meer het optreden vanuit de gemeenteraad landelijk zorgt voor structurele politieke verandering. “Groningen is een stad van compassie”, besluit Goudsmit. “Dat moeten we laten zien, juist wanneer de wereld elders in brand staat.”